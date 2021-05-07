Polis ve jandarmadan Anneler Günü sürprizi
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Polis ve jandarmadan Anneler Günü sürprizi

Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'da polis ekipleri, Anneler Günü nedeniyle yol uygulamasında durdurdukları araçlarda bulunan annelere çiçek takdim etti.

Aydın'da polis ekipleri, Anneler Günü nedeniyle yol uygulamasında durdurdukları araçlarda bulunan annelere çiçek takdim etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt'un da katıldığı yol uygulamasında polis ve jandarma ekipleri araçları durdurarak araç içerisinde bulunan kadınların Anneler Gününü kutladı.

Bozkurt, araçlardaki kadınların anneler gününü kutlayarak, "Bugünkü uygulamamızın sebebi hem trafik kazalarına dikkat çekmek hem de çok değerli siz annelerimizin Anneler Gününü kutlamaktı. Annelerimizi böyle bir sürprizle mutlu etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Uygulamada durdurulan araç sürücüsü Hicran Bıçakçı ise "Gayet güzel bir uygulama, başta biraz korkutucu oldu. Çünkü trafik uygulaması diye düşündük. İhtiyaçlarımız için çıktık normalde çıkmıyoruz. Bu kutlama kalbimize dokundunuz çok teşekkür ederiz." dedi.

Polis ve jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Polis ve jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Polis ve jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Polis ve jandarmadan Anneler Günü sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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