Aydın'da 132 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında yapılan büyük bir çalışmada 132 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca 69 tutuklama gerçekleştirildi, 29 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 30 bin 997 şahıs sorgulanırken, 132 aranan şahıs yakalandı, 69 şahıs tutuklandı, çalışmalarda 29 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 57 şahsa adli işlem gerçekleştirildi. Yine yapılan çalışmalarda 283 gram uyuşturucu madde, 5 bin 389 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 150 adet fişek ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 15 bin 450 araç ve motosiklet sorgulanırken, 110 araç trafikten men edildi, 4 bin 257 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
