Aydın'da piyasa denetimleri sürüyor
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Aydın'da piyasa denetimleri sürüyor

Aydın'da piyasa denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimlerine geçtiğimiz Haziran ayında da yoğun bir şekilde devam edildi.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimlerine geçtiğimiz Haziran ayında da yoğun bir şekilde devam edildi.

Aydın'da Haziran ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 18 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerden 12'si ayıplı mal ve hizmetlerden; iki adet adet televizyon, birer adet bilgisayar, cep telefonu, mobilya, motosiklet, cam balkon yapımı, düğün organizasyonu, özel eğitim kurumu ücreti, konut yalıtım sözleşmesi şikayetleri, bir adet iş yeri dışında kurulan sözleşmeleri, bir adet garanti belgesi ve 3 adet paket tur satış sözleşmeleri ve bir adet satıcı firma alacağının tahsili şikayetlerinden oluştu.

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca Haziran ayı içinde 09 ve 22 Haziran 2021 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 8'i tüketici lehine, 2'si tüketici aleyhine ve 1'i görevsizlik olmak üzere toplam 11 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 3 bilirkişi görevlendirilmesi yapıldı.

Haziran ayı içerisinde Bakanlığın Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden İl Müdürlüğüne ulaşan 65 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapılmıştır. Bu şikayetlerden; 44'ü gereği yapılmak üzere işleme alındı, 7'si 6563 sayılı Kanun kapsamında olmadığından dolayı sistem üzerinden Bakanlığa gönderildi ve 14'ü eksik bilgi ve Kanun kapsamında olmadığından reddedildi. 6502 sayılı Kanunun 54/1. maddesine aykırılıktan 15 firmaya 18 üründen toplam 8 bin 136 TL ayrıca bir kooperatife Bakanlık müfettişi tarafından yapılan inceleme raporu üzerine Bakanlık Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün talimatı uyarınca 56 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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