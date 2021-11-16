Aydın'da pikabın çarptığı baba ve oğlu yaralandı - Haberler
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Aydın'da pikabın çarptığı baba ve oğlu yaralandı

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'da pikabın çarptığı baba ve oğlu yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde pikabın çarptığı 2 kişi yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde pikabın çarptığı 2 kişi yaralandı.

Ali Ruşen A. yönetimindeki 09 AED 417 plakalı pikap, Söke-Milas kara yolu Yenicami Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Karahan (61) ve oğlu Şerif Cemil Karahan'a (31) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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