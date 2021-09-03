Aydın'da pazar yerine kurulan aşı istasyonuna yoğun ilgi
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Aydın'da pazar yerine kurulan aşı istasyonuna yoğun ilgi

Aydın'da pazar yerine kurulan aşı istasyonuna yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde pazar yeri girişine kurulan alanda Kovid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde pazar yeri girişine kurulan alanda Kovid-19 aşısı olmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele kapsamında Camikebir Mahallesi'ndeki pazar yerinin girişine aşı istasyonu kurdu.

Buraya gelenler sıraya girerek aşılarını oldu.

İlçe Sağlık Müdürü Enes Kerman, gazetecilere, tüm sağlık çalışanlarının salgınla mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların ilgisinin yoğun olmasının kendilerine de moral verdiğini aktaran Kerman, büyük işletmeler ve organize sanayi bölgesi başta olmak üzere ilçedeki farklı noktalara aşı istasyonu kurduklarını kaydetti.

Pazar yerinde insan yoğunluğunun fazla olmasından dolayı özellikle burayı seçtiklerine dikkati çeken Kerman, tereddütlü olanlara da aşıya ilgilinin fazla olduğunu gösterdiklerini dile getirdi.

Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürdüklerine dikkati çeken Kerman, "İlçede birinci doz aşı oranında yüzde 80'i geçmiş durumdayız. Bu oranı artırmaya çalışıyoruz. Aşıdaki yaş kategorisinin inmesiyle birlikte 15-18 yaş arası gençlerde ciddi bir aşı talebi var. Gençlerin aşılanması çok önemli. Çalışmalarımızı da bu yönde. İlginin fazla olması da sevindirici." dedi.

Kerman, pazar yerinde 300 kişiyi aşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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