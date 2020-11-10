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Aydın'da park kavgasının cinayet zanlısı tutuklandı

10.11.2020 05:25 | Son Güncelleme: 10.11.2020 05:29
Aydın'da park kavgasının cinayet zanlısı tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, incir işletmesi önüne park ettiği otomobilinde arkadaşlarıyla alkol alan Gökhan Karagözoğlu'nu (34), çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldüren firma yetkilisi Ekrem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, incir işletmesi önüne park ettiği otomobilinde arkadaşlarıyla alkol alan Gökhan Karagözoğlu'nu (34), çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldüren firma yetkilisi Ekrem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki incir işletmesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Karagözoğlu ile 2 arkadaşı, firma önüne park ettikleri otomobilde alkol almaya başladı. Bir süre sonra işletmenin yetkilisi Ekrem K., girişi kapattıkları için Karagözoğlu'ndan aracı çekmesini istedi. Karagözoğlu ve arkadaşları ile Ekrem K., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ekrem K., belindeki tabancasını çıkarıp, Karagözoğlu'na ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Karagözoğlu, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karagözoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDIJandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen  Ekrem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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