Aydın'da park halindeki polis aracına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kuyucak ilçesinde polis aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kuyucak ilçesinde polis aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli kara yolunda seyreden Ülkü Tekelioğlu idaresindeki motosiklet, Horsunlu Mahallesi mevkisinde park halindeki polis ekip otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine ola yerine gelen sağlık ekipleri, Tekelioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tekelioğlu'nun cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.