Aydın'da otoyolda  kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Aydın'da otoyolda  kaza: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otoyolda bir otomobilin önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da otoyolda  kaza: 1 ölü, 2 yaralı
01.07.2020 22:42 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:59

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otoyolda bir otomobilin önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan Mehmet Özkaya'nın (39) kullandığı 09 ACH 396 plakalı otomobil, Saadettin Evren idaresindeki 20 NB 625 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Özkaya'nın kullandığı otomobil takla attı. Özkaya, yaşamını yitirirken, diğer otomobil sürücüsü Saadettin Evren ve yanındaki Seyfettin Fidan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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