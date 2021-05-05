Aydın'da otomobille panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı
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Aydın'da otomobille panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'da otomobille panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Denizli'ye doğru seyir halinde olan Melih Küçükduymaz (20) yönetimindeki 20 U 6354 panelvan tipi araç, Cemil Işık (33) yönetimindeki 09 RC 409 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle panelvan araç devrildi. Kazada, iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan Ahmed Ahmed Ağa (31), İbrahim Çarkçı (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Aydın'da otomobille panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı
Aydın'da otomobille panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı
Aydın'da otomobille panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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