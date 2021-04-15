Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın-Muğla kara yolunda Süleyman Öztürk yönetimindeki 09 C 2979 plakalı otomobille İzzet Okumuş'un kullandığı 63 AB 009 plakalı hafif ticari araç, Karpuzlu kavşağında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Tosun Okumuş yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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