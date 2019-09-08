Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Selçuk'tan Kuşadası istikametine giden Hasan Orçun (30) idaresindeki 09 AAE 720 plakalı motosiklet, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçti.
Karşı şeritte seyreden Ahmet Ergül idaresindeki 09 BY 113 plakalı otomobile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Orçun olay yerinde hayatını kaybetti.