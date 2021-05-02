Aydın'da otomobilinin tamponundan 3 kilogram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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Aydın'da otomobilinin tamponundan 3 kilogram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Aydın'da otomobilinin tamponundan 3 kilogram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da otomobilinin arka tamponuna 3 kilogram metamfetamin gizlediği belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Aydın'da otomobilinin arka tamponuna 3 kilogram metamfetamin gizlediği belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, turizm sezonu öncesi sahil kentlerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir otoyolunun Aydın gişeleri mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramaya narkotik köpeği Tina da katıldı. Tina'nın aracın arka tamponuna tepki vermesi üzerine ekiplerce sökülen tamponun içinde 3 kilogram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan İran uyruklu S.A, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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