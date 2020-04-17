Aydın'da otomobilinde uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli mahkemece tutuklandı.
17.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:08
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuştur mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü M.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA