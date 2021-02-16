Aydın'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
16.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:04
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 500 gram metamfetamin bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 500 gram metamfetamin bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur uygulama noktasında şüphe üzerine S.A'nın kullandığı otomobili durdurarak arama yaptı.
Narkotik köpeği Honaz'ın da katıldığı aramada, poşet ve kutu içine saklanmış 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sürücü S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun