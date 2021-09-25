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Otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan hükümlü, otomobilinde uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan hükümlü, otomobilinde uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Tina" eşliğinde araçta yapılan aramada, vites kolunun bulunduğu alanda 120 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan O.Ç'nin, uyuşturucu ticaretinden dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

O.Ç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan otomobil de trafikten men edildi.

Otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Haberler
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