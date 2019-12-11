Aydın'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
11.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:12
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 75 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.K, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA