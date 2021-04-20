Otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
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Otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meşrutiyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde uyuşturucu köpeği Tina ile arama yapıldı.

Aramada otomobilin vites kutusuna saklanmış 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, B.A. ve H.Y. işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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