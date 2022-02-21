Aydın'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir otomobilin hoparlörlerine gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir otomobilin hoparlörlerine gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, ses sistemi içerisine gizlenmiş halde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel