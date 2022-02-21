Ses siteminde saklı bulunan 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Ses siteminde saklı bulunan 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ses siteminde saklı bulunan 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araçta yapılan aramada ses sistemi içerisine gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araçta yapılan aramada ses sistemi içerisine gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuşadası ilçesinde yapmis olduğu bir operasyonda Mehmet Ç. isimli şahsın aracı ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada ses sistemi içerisine zulalanmis 3 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - AYDIN

Ses siteminde saklı bulunan 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ses siteminde saklı bulunan 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ses siteminde saklı bulunan 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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