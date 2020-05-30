Aydın'da otomobilin koltuğuna uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
Aydın'da otomobilin koltuğuna uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı.
30.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:06
Aydın'da otomobilin koltuğuna uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent girişinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada arka koltuğun içine gizlenmiş yarım kilogram metetamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.Ö ile yanındaki F.K işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyeye "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA