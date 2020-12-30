Aydın'da otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu
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Aydın'da otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu

30.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:16
Aydın'da otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobile gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobile gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Umurlu Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada sağ ön kapıya zulalanmış 10 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Otomobildeki N.E. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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