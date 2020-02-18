Aydın'da otomobilin hava filtresinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

18.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:50

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin hava filtresine saklanmış 1 kilogram metamfetamin bulundu, olayla ilgili 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, bir otomobili takibe aldı.

Kuştur mevkisinde durdurulan otomobilde, narkotik köpekleri "Aşil" ve "Ateş"in de desteğiyle yapılan aramada, hava filtresine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki N.G. ile Afganistan uyruklu G.C. ve Kırgızistan uyruklu O.N. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA