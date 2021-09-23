Aydın'da otomobilin hava filtresi boşluğunda uyuşturucu bulundu - Haberler
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Aydın'da otomobilin hava filtresi boşluğunda uyuşturucu bulundu

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da otomobilin hava filtresi boşluğunda uyuşturucu bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin hava filtresinin bulunduğu bölüme gizlenen 4 kilo 320 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirildi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin hava filtresinin bulunduğu bölüme gizlenen 4 kilo 320 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili Kuştur mevkisinde durdurdu.

Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde gerçekleştirilen aramada, aracın motor hava filtresi boşluğunda 4 kilogram 320 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 6 mermi bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.O, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Aydın'da otomobilin hava filtresi boşluğunda uyuşturucu bulundu

AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aydın'da otomobilin hava filtresi boşluğunda uyuşturucu bulundu - Haberler
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