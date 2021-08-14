Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Altınkum Mahallesi İnönü Bulvarı'nda Volkan Keskin (26) yönetimindeki 35 AR 7680 plakalı otomobil, makilik alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki Çilem Salduz'u (20), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü Keskin hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Salduz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol