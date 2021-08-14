Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Altınkum Mahallesi İnönü Bulvarı'nda Volkan Keskin (26) yönetimindeki 35 AR 7680 plakalı otomobil, makilik alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki Çilem Salduz'u (20), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücü Keskin hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salduz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Eşiyle çatıya çıkarak selden kurtulan vatandaş, hayat arkadaşıyla helalleştiği anları gözyaşları içinde anlattı
Eşiyle çatıya çıkarak selden kurtulan vatandaş, hayat arkadaşıyla helalleştiği anları gözyaşları içinde anlattı
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü
Son Dakika | Apartman merdiveninde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Son Dakika | Apartman merdiveninde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:26:38. #1.16#

title