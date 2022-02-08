Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Karakaş idaresindeki 09 ACS 889 plakalı otomobil, Bağarası Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nebi Canıpek'e (79) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Canıpek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Karakaş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel