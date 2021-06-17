Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aydın'nın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'nın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan Sağlık Ocağı mevkisinde Burak K. yönetimindeki 35 ZDR 89 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e (43) çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gövenez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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