Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çine'den Aydın istikametine giden Esra Ağır yönetimindeki 09 LV 178 plakalı otomobil, Çaltı Mahallesi'nde, Şakir Yıldız idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri
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