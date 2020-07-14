Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
14.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:08
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Ekrem Yıldırım (43) idaresindeki 09 R 6112 plakalı otomobil, Dampınar ve Çamköy Mahalleleri arasındaki Yolun Bozalan mevkinde Mustafa Kozan'ın (19) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kozan olay yerinde hayatını kaybetti. Kozan'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA