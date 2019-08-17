Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

17.08.2019 13:09

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Hamit Özver yönetimindeki N-UR 8880 plakalı otomobil, Didim-Söke yolu Yeşiltepe Sitesi mevkisinde Yılmaz Çorman'ın (74) kullandığı elektrikli bisiklete çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bisiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA