Aydın'da otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çamurluğuna saklanmış 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çamurluğuna saklanmış 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kuştur mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde otomobilde yapılan aramada, çamurluğa saklanmış pakette 1 kilo 32 gram metamfetamin bulundu.

Üst aramasında da cebinden 3 gram sentetik uyuşturucu çıkan sürücü F.B. gözaltına alındı.

Aydın'da otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu

AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title