Aydın'da otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu
AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çamurluğuna saklanmış 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çamurluğuna saklanmış 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kuştur mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde otomobilde yapılan aramada, çamurluğa saklanmış pakette 1 kilo 32 gram metamfetamin bulundu.
Üst aramasında da cebinden 3 gram sentetik uyuşturucu çıkan sürücü F.B. gözaltına alındı.
AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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