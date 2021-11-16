KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Feci kaza kamerada...Önce yayaya, sonra ağaca çarpıp karşı şeride uçtu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve yolun karşı şeridine geçen otomobilin karıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine doğru ilerleyen M.F.M. idaresindeki 09 BL 813 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan C.Ö.'ye çarptı. Kaza sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan palmiyelere çarparak karşı şeride geçti. Kazada C.Ö. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bulvar üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.