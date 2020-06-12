Aydın'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
12.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:38
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kalabak Kavşağı'nda Yaşar Tan yönetimindeki 09 LA 048 plakalı otomobil, Medat Biçen idaresindeki 09 LE 713 plakalı motosikletle çarptıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memnune Biçen yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Çine Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA