Aydın'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Aydın'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kent merkezinden Çine yönüne gitmekte olan Süleyman Çakar yönetimindeki 34 DYA 688 plakalı otomobil, sanayi sitesi kavşağında Namık Bozkurt'un kullandığı 09 LG 649 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Bozkurt, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı