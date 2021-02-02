Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
02.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:57
Aydın'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hanife Korkmaz'ın kullandığı 34 HD 589 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Bayındırlık mevkiisinde Mehmet Vildan idaresindeki 09 HD 589 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Vildan, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle üzüntü yaşayan Korkmaz da gözyaşı döktü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun