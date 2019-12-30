Aydın'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yücel Tanrıkulu idaresindeki 09 UJ 520 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Mursallı Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Mustafa Kutbay'ın kullandığı 34 VMF 11 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobilde bulunan Erdal Akın, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Yücel Tanrıkulu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.