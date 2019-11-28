Aydın'da otomobil süt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

28.11.2019 02:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 02:28

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobilin park halindeki süt tankerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İ.K'nin kullandığı 20 ZE 753 plakalı otomobil, Karacasu-Tavas kara yolu Dandalaz mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 15 AJ 802 plakalı süt tankerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA