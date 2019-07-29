Aydın'da otomobil şarampole devrildi, baba ile oğlu ve kızı yaralandı
AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu ve kızı ağır yaralandı.
AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu ve kızı ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çine Evciler Mahallesi yakınında meydana geldi. Levent Aksu (53) yönetimindeki 06 AC 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Levent Aksu ile otomobildeki oğlu Hikmet Ege Aksu (16) ve kızı Fatma Ece Aksu (11) ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Çine Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Çine Evciler Mahallesi yakınında meydana geldi. Levent Aksu (53) yönetimindeki 06 AC 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Levent Aksu ile otomobildeki oğlu Hikmet Ege Aksu (16) ve kızı Fatma Ece Aksu (11) ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Çine Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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