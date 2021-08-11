Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Didim'den Söke istikametine ilerleyen Ümit Çağlayan (34) idaresindeki 09 ADE 630 plakalı otomobil, Sarıkemer Mahallesi'nde yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, beraberindeki Mehmet Nesim Çağlayan (56) yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez