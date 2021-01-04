Aydın'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
04.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:42
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Berna Yıldırım Mumcu (45) yönetimindeki 06 DB 2205 plakalı otomobil,Yağcılar Mahallesi'nde refüje çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Erçin Selen Çiftçi (12) ve Selen Beyza Çiftçi (22) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı