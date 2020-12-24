Aydın'da otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü
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Aydın'da otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü

24.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:32
Aydın'da otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin park halinde araçlara çarpması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin park halinde araçlara çarpması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.

T.K'nin (45) yönetimindeki 64 ET 497 plakalı otomobil, Mahmut Şen Bulvarı'nda kontrolden çıkarak, park halindeki iki araca çarptı.

Ön koltukta yolcu olarak bulunan Lütfi Aydın Işık (43) otomobilin kapısının çarpmanın etkisiyle açılmasıyla, yola düştü.

Yaralanan Işık ile Korkmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayakta tedavi edilen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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