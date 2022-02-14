Aydın'da otomobil küle döndü - Haberler
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Aydın'da otomobil küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da otomobil küle döndü

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan yangında bir otomobil tamamen yanarak küle döndü.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan yangında bir otomobil tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Selatin yolu üzeri Atlanbaş mevkiinde Umut E.'ye ait otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobili saran alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Aydın'da otomobil küle döndü

Aydın'da otomobil küle döndü

Aydın'da otomobil küle döndü

Aydın'da otomobil küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Germencik, Otomobil, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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