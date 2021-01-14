Aydın'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine seyreden S.Y. yönetimindeki 09 FA 912 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Kır Kahvesi kavşağında aynı yönde ilerleyen S.T. yönetimindeki 48 DK 336 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkan otomobildeki Hatice Sulubaş yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatice Sulubaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı