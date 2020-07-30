Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı Aydın'nın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'nın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Tütüncüler kavşağında, Miloslava Samaras yönetimindeki 35 TVR 97 plakalı otomobil ile Onur Namaz idaresindeki 09 BM 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Namaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA