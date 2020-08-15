Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
15.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:20
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Aydın - İzmir kara yolu Karabağ yol ayrımında Hilmi Can Ülker idaresindeki 09 KD 009 plakalı otomobil ile Zeydan Yabalak idaresindeki 09 UR 766 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Zeydan Yabalak, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA