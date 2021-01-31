Aydın'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Emul idaresindeki (20) 06 DV 0949 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Kardeşköy Mahallesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Emul ile araçta bulunan Davud Emul (13) ve Harun Emul (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Davud Emul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol