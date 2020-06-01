Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
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Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
01.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:32

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Çetin'in kullandığı 09 CET 33 plakalı otomobil, Aydın-İzmir otoyolu üzerindeki 75. Yıl Selatin Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Çetin ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ethem Çetin yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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