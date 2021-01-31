Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
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Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

31.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:12
Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Urfan Tuncar (78) idaresindeki 09 AD 520 plakalı otomobil, Umurlu Mahallesi'nde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Tuncar, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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