Aydın'da Otobüsün Çarptığı Genç Kız Öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüsün çarptığı 16 yaşındaki genç kız öldü.

Feridun O. yönetimindeki 34 GM 373 plakalı otobüs, İstiklal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü İlhan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan İlhan, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.