Aydın'da otobüsler koronavirüse karşı temizlendi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Aydın'da otobüsler koronavirüse karşı temizlendi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve günlük 50 bin yolcu taşıyan 160 otobüs, koronovirise karşı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

11.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:42
Aydın'da otobüsler koronavirüse karşı temizlendi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve günlük 50 bin yolcu taşıyan 160 otobüs, koronovirise karşı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Efeler ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 133 Nolu şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne ait 160 otobüs, Efeler Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki son durakta yapılan işleme Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (ADÜ) Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bülent Ertuğrul, 133 Nolu Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve şoförler katıldı. Ayrıca otobüslere, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen virüse karşı bilgilendirme broşürleri asıldı.

Açıklama yapan Başkan Atay, "Yerel yöneticiler olarak görevimiz, ilçemizde yaşayan insanımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak" dedi.Şoförlere virüs konusunda bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Bülent Ertuğrul ise, "En ucuz cerrahi maskeler bu iş için yeterlidir. Tek başımıza sokakta yürürken, evde otururken takmamıza gerek yok. Kalabalık ortamlara girerken, kimlerin hasta olduğunu bilemeyeceğimiz için o ortamlarda kullanmak gerekebilir. Onun dışında maskeyi sürekli takmak bir süre sonra takana zarar verebilir. Virüsün ülkemize girmesini engellemek için birtakım tedbirler alındı. Bunlar olumlu tedbirlerdi. Vatandaşlar dernek ve kişilerin yaptığı açıklamaları dinlemeye devam etsinler. Kelle paça iyi gelir, şunu yaparsanız iyi olur gibi bilim dışı açıklamalara itibar etmesinler diye konuştu" dedi.Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise, "Şehir içi çalışan 160 otobüsümüz var, hepsi ilaçlanacak. Otobüslere binen yolcular ellerini dezenfekte edecekler. Yolcularda korkmadan dezenfekte ilaçlarla rahat yolculuk yapacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

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