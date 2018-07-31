Aydın'da Otobüs Şoförlerinin Haksız Yere İşten Atıldığı İddiası

Aydın Büyükşehir Belediyesinin, disiplinsiz davrandıkları iddiasıyla işten çıkardığı 9 şehir içi otobüs şoförüne destek veren Sosyal İş Sendikası üyeleri, belediye önünde oturma eylemi yaptı.

Sosyal İş Sendikası Genel Sekreteri Celal Uyar ve sendika üyeleri, sendikal faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle işten haksız yere çıkarıldıklarını savunan ve Atatürk Kent Meydanı'nda 23 gündür oturma eylemi yapan 9 şehir içi otobüs şoförüyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını yapan Uyar, 9 işçinin "sosyal cinayete" kurban gittiğini savundu.

İşçilerin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na biat etmedikleri için işten çıkarıldığını öne süren Uyar, "Burada bir aydır bir cinayet işleniyor. 9 işçi işten atıldı, işsizliğe mahkum edildi. Önümüzdeki bayram bu işçilerin çocukları bayram yapamayacaklar. Bu işçilerin çocukları okul defteri alamayacaklar. Neden atıldı bunlar? Niye cinayete kurban gittiler? Yalnızca ve yalnızca anayasal haklarını, insan haklarını, çalışma haklarını kullandıkları için. Sadece ve sadece topuklu efe Çerçioğlu'na biat etmedikleri için sosyal cinayete kurban gittiler." dedi.

Uyar, işçilerin geri alınmadığı ve toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı takdirde eylemlerini her yerde sürdüreceklerini kaydetti.

Basın açıklamasının ardından belediye önünde bir süre oturma eylemi yapan grup, tekrar işçilerin 23 gündür eylemlerini sürdürdükleri Atatürk Kent Meydanı'na döndü.